Erik ten Hag mai aduce un olandez la Manchester United! Englezii au anunțat că atacantul de la Euro s-a înțeles cu „diavolii”

Manchester United este aproape să obțină semnătura lui Joshua Zirkzee, atacantul de 23 de ani de la Bologna.Zirkzee a bifat primele minute la Campionatul European în sfertul de finală Olanda - Turcia, scor 2-1.Joshua Zirkzee / Foto: ImagoJoshua Zirkzee are o clauză mică de reziliereConform The Athletic, preluat de Daily Mail, Manchester United a ajuns la un acord cu atacantul. Olandezul are o clauză de reziliere de 34 de milioane de euro. ...

