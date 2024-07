Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă pe timp de caniculă

09:40

Deși inflația este tot mai mare, de la an la an, iar prețurile la toate produsele și serviciile au explodat, centrele de transfuzii sanguine vând unităţile de sânge și componentele sanguine umane către spitalele private la valoarea stabilită cu un deceniu în urmă. Ministerul Sănătății vrea să schimbe acest lucru, la solicitarea Institutului Național de Transfuzie Sanguină, astfel că unitățile medicale în care se fac intervenții chirurgicale complexe vor trebui, în curând, să achite sume de două ori mai mari pentru pungile cu sânge. Și donatorii primesc mai mulți bani din acest an, tichetele de masă având o valoare de patru ori mai mare față de anul trecut.