JO Paris 2024. Cerere împotriva participării unui sportiv condamnat pentru viol

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) ar trebui să interzică participarea voleibalistului olandez Steven Van de Velde la JO de la Paris din 2024. Solicitarea a fost făcută de organizațiile Sport & Rights Alliance Athletes Network for Safer Sports, The Army of Survivors și Kyniska Advocacy.

