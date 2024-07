Transfer-surpriză pentru atacantul dorit de FCSB și CFR Cluj! A semnat azi

09:30

Politehnica Iași a reacționat după ce antrenorul Anthony „Tony” Da Silva a reclamat faptul că mai dorește un atacant de careu. Azi, în Copou, este așteptat albanezul Florian Kamberi (29 de ani), care are și cetățenie elvețiană.Kamberi a împlinit 29 de ani în martie și are zero meciuri jucate în acest an! El s-a despărțit de clubul croat Slaven Belupo în ianuarie și nu a mai prins vreun contract de atunci. ...