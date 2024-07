Furtună în București. Mai mulți copaci au fost doborâți. Unul a căzut pe linia de troleu

10:10

Festivalul Internațional EUROPAfest e un eveniment care reunește jazz, blues, pop și clasic, aducând în București artiști europeni și invitați de pe alte continente. Ediția cu numărul 31 e dedicată cu precădere jazz-ului, un gen muzical care câștigă din ce în ce mai mulți adepți și în România. Festivalul a debutat vineri, 5 iulie cu Jazz at the Palace, pe scena Sălii Auditorium a Palatului Regal din București / Muzeul Național de Artă al României. În agenda sa se regăsesc concerte atractive precum Summertime Jazz, Italian Jazz Night, Nothing but Jazz sau It’s Jazz Time. Ultimele zile aduc în fața publicului un program de neratat: