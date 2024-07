Klaus Iohannis, la Summitul NATO: „Pretenția noastră este să fim compensați rezonabil” pentru sistemul Patriot donat Ucrainei

16:30

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 10 iulie, că a vorbit cu ministrul de interne, Cătălin Predoiu, și i-a spus că, deși MAI a vrut laboratoare de teste antidrog și la Poliție, acestea trebuie să rămână la Institutul de Medicină Legală. „Laboratoarele, eu cred că este corect, și așa am vorbit cu domnul ministru de interne (n.red. Cătălin Predoiu), este corect să rămână la IML. De aceea am venit și am avut ședința comună și cu domnul ministru al sănătății, care deja a informat parte din presă că avem un program deja semnat cu Banca Mondială de aproximativ 40 de milioane de euro pentru toate cele șase centre regionale și cele vreo 22 sau 24 de zone din […]