Românul care încearcă să schimbe mentalități la Jocurile Olimpice: „Două lucruri m-au surprins aici, dar e ceva ce am reușit să modific”

Fanii Angliei de astăzi nu au nicio curiozitate în ceea ce-i privește pe selecționerii care n-au obținut nimic cu reprezentativa Three Lions, la un mic studiu ar afla că Southgate e unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a dat AngliaSouthgate you’re the one, o adaptare a piesei Whole Again, i-au cântat fetele de la Atomic Kitten, live, lui Gareth Southgate, înainte de Euro 2020, disputat în 2021, un refren care răsună pe stadioanele din Germania, chiar dacă nu foarte ...