PSG vrea să transfere doi fotbaliști la „pachet” » Ofertă de 200 de milioane de euro

Romina Gingașu, soția româncă a lui Piero Ferrari (79 de ani), a dezvăluit ce nu are voie să facă de când e căsătorită cu miliardarul italian.Unul dintre moștenitorii imperiului Ferrari i-a interzis soției lui să conducă mașinile celebre pe care le deține. Tocmai din acest motiv, Romina Gingașu merge întotdeauna cu șofer personal.Romina Gingașu: „Nu am voie să mă ating de mașinile Ferrari”+1 FOTO„Eu nu am voie să-i ating vreun Ferrari. ...