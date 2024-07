Când va putea Ucraina să lanseze o altă contraofensivă? Pronosticul unui oficial NATO

Ucraina ar putea fi nevoită să aștepte încă un an înainte de a lansa o nouă contraofensivă împotriva forțelor ruse, a declarat un oficial NATO pentru The New York Times.

