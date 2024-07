Asteroidul Apophis, supranumit și „Zeul distrugerii”, va trece aproape de Pământ. „Unul dintre ei o să lovească Pământul și o să provoace un dezastru major”

14:10

Institutul Cultural Român din New York și Ambasada României în Statele Unite ale Americii, împreună cu Consiliul Județean Maramureș și cu sprijinul mai multor parteneri locali și sponsori, au organizat în perioada 12-14 iulie 2024 cea de-a treia ediție a Weekend-ului românesc de la Washigton / Romanian Weekend at The Wharf. Evenimentul reprezintă unul dintre cele mai consistente proiecte de diplomație culturală a României în Statele Unite, precum și cel mai mare festival românesc din America. Acesta s-a derulat în cadrul programului aniversar inițiat și coordonat de Ambasada României, „România – SUA: Un parteneriat pentru noi orizonturi economice. De 20 de ani împreună sub umbrela NATO”.