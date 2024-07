Sara și Tiana Samson, două fete minore aflate în mijlocul unei lupte care le-a schimbat viața. De ce statul suedez refuză să le redea de peste un an și jumătate părinților români 

22:20

Președintele american Joe Biden a declarat într-un interviu publicat miercuri, 17 iulie, că poate lua în calcul dacă mai rămâne în cursa prezidențială, în cazul în care un medic i-ar spune direct că are o afecțiune medicală care ar face acest lucru necesar, a relatat The New York Times. Știre în curs de actualizare