Formula 1: Red Bull Racing a sărbătorit 20 de ani. Cătălin Ghigea: „S-a lansat oficial și primul hypercar Red Bull, RB17”

Cătălin Ghigea a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre cum a sărbătorit Red Bull Racing 20 de ani la Goodwood Festival of Speed, eveniment care are loc în fiecare an în Marea Britanie. De asemenea, s-a la...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3