Oțelul - Farul, duelul celor mai selecţionaţi jucători din istoria fotbalului românesc » Echipele probabile + cele mai tari cote

EPISODUL 3. Invitata mea de astăzi a emisiunii Health Talks by GSP este Teodora Stoica, tânăra care la 24 de ani a descoperit că are o formă agresivă de cancer, cu metastaze în mai multe părți ale corpului # După tratament, și-a schimbat obiceiurile și acum spune că se află în cel mai bun moment al vieții sale.Această emisiune NU oferă sfaturi medicale sau de nutriție, ci doar prezintă experiența de viață și felul in care văd lucrurile invitații. ...