Dinamo - FC Petrolul. Reacția lui Cătălin Cîrjan după meciul cu Petrolul: „Avem foame de rezultate, vrem în play-off”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a comentat victoria cu Petrolul, scor 4-1, din etapa a doua a Superligii.Dinamo a avut eficiență maximă la meciul cu Petrolul, „câinii” marcând 4 goluri din tot atâtea șuturi pe poartă.Zeljko Kopic: „Ar fi perfect dacă am avea 100% eficiență mereu cum am avut astăzi”„Uneori pierdem, uneori câștigăm, dar trebuie întotdeauna să ne urmăm strategia. Ar fi perfect dacă am avea 100% eficiență la șuturi ca astăzi. ...