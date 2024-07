Rețeaua de electricitate devine pericol public

07:30

Ați auzit de „The Little Book of Alternative Investments: Reaping Rewards by Daring to Be Different”? Minighidul de investiții alternative scris de Ben Stein şi Phil DeMuth răspunde cu folos și cu multe detalii interesante și utile la problematica propusă. Dar deși subiectul este serios și abordat cu competență, autorii nu se sfiesc să se autopromoveze flamboaiant: