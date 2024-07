Bursa de la Bucureşti, în scădere pe majoritatea indicilor după prima oră de tranzacţionare

09:30

Sindicatele europene acuză Executivul de la Bruxelles că împinge țările care au o datorie publică sub ținta de 60% din PIB să adopte măsuri de austeritate, conform planurilor aprobate recent de miniștrii de finanțe din UE reuniți în cadrul Consiliului Afacerilor Economice și Financiare (ECOFIN). În timp ce România se află de mai mulți ani în procedură de deficit excesiv, Comisia Europeană a anunțat luna trecută că a luat o măsură similară pentru Belgia, Franța, Italia, Ungaria, Malta, Polonia și Slovacia. Patru dintre aceste țări au un raport datorie/PIB sub ținta de 60% stabilită de UE și patru țări și-au redus deficitul în ultimul an, dar în ciuda acestui fapt, decizia Comisiei a fost aprobată de miniștrii de finanțe care au participat recent la reuniunea ECOFIN, acuză Uniunea Sindicatelor Europene, susținând că această politică lovește în cheltuielile sociale și în dezvoltarea viitoare a respectivelor țări.