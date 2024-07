Alegeri SUA 2024. Kamala Harris, cotată mai bine decât Joe Biden, în ultimele sondaje

Kamala Harris are mai multe șanse împotriva lui Donald Trump decât ar fi avut Joe Biden, însă candidatul republican încă are un avantaj, arată sondajele, potrivit The Guardian.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)