MAE: Trafic aerian suspendat pe Aeroportul din Catania, Sicilia, din cauza erupției vulcanului Etna

Festivalul de film UrbanEye și evenimentul de stradă Street Delivery vin la sfârșitul acestei săptămâni (26-28 iulie 2024) în premieră la Reșița, reunite sub umbrela proiectului „Fantasticul Funicular: ultimul an în straie vechi”. De-a lungul celor trei zile, publicul reșițean are ocazia de a participa, cu acces gratuit, la peste 20 de evenimente, cu o arhitectură diversă: de la dezbateri pe teme de regenerare urbană, la ateliere dedicate copiilor și tinerilor, proiecții de filme, intervenții artistice și tururi ghidate.