Direcția Antifraudă a ANAF investighează averea nedeclarată a deputatului Daniel Constantin

Cântăreaţa, actriţa, compozitoarea şi producătoarea de origine portoricană, Jennifer Lopez sau J.Lo, este considerată unul dintre cei mai influenţi artişti latini ai timpului său, cu peste 80 de milioane de discuri vândute şi numeroase hituri lansate la nivel internaţional - "If You Had My Love", "Waiting for Tonight", "Let's Get Loud", "Love Don't Cost a Thing", "I'm Real", "Ain't It Funny", "Jenny from the Block", "On the Floor" - dar şi cu apariţii în filme de succes precum "Selena" (1997), "Maid in Manhattan" (2002), "Monster-in-Law" (2005), "Hustlers" (2019), "Marry Me" (2022), potrivit https://www.imdb.com/.