Adevăratul MVP din FCSB - Maccabi Tel Aviv » Două gesturi de fair-play trecute cu vederea

Risto Radunovic, fundașul stânga de la FCSB, a vorbit despre situația lui contractuală, imediat după remiza cu Maccabi Tel Aviv, scor 1-1, din prima manșă a turului 2 preliminar din Liga Campionilor.Contractul lui Radunovic expiră la iarnă și anunță că nu e decis să rămână la FCSB, deoarece nu are o ofertă concretă de prelungire.Risto Radunovic: „Nu am ofertă concretă de aici”„Eu mai am 6 luni de contract, am voie să discut cu oricine și vedem ce va fi. ...