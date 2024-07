Filmul „TWST / Things We Said Today” de Andrei Ujică va avea premiera mondială în selecția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Veneția

„TWST / Things We Said Today”, filmul hibrid la care cineastul Andrei Ujică a început să lucreze în 2012, va fi prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, în selecția oficială - Out of Competition – Non Fiction. Festivalul are loc anul acesta între 28 august și 7 septembrie.

