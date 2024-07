Un camion s-a răsturnat, după ce a părăsit partea carosabilă şi s-a oprit într-o casă

06:50

Dragii mei cu Jurnalul sub braț, am mai scris despre cel mai cosmopolit oraș al Americii, Greenwich, în apropiere de New York. Zilele trecute am avut din nou privilegiul de a zăbovi în acest oraș și m-am cazat la micul hotel al Clubului de Golf. De data asta am avut timp să mă interesez de mai multe aspecte, și nu mă pot abține să nu împărtășesc cu voi ceea ce am aflat. Dragilor, pentru a te înscrie în acest club exclusivist stai ani pe o listă de așteptare. Când, în sfârșit, îți vine rândul să fii primit, achiți două sute cincizeci de mii de dolari taxa de înscriere. Apoi 120.000 de dolari cotizația anuală. Și, în plus de astea, ești obligat să consumi servicii de la club, în fiecare lună, de minimum 1.500 de dolari. Se spune că bunicii, atunci când se naște un nepot, îl trec pe lista de așteptare, pentru ca în momentul în care bunicul moare, nepotul să-i ia locul.