Neil Lennon, primele clarificări despre situația lui Cristi Săpunaru + Ce se întâmplă cu transferul fundașului Alexandru Pașcanu

Andrei Ionuț Radu (27 de ani), portarul lui Inter, și-ar putea încheia ultimul an de contract cu campioana Italiei cu un alt împrumut în Ligue 1, la Nantes. Fostul căpitan al naționalei U21 a României este monedă de schimb pentru achziționarea lui Nathan Zeze, stoper de 19 al lui FC Nantes.După un an și o lună de la revenirea din Franța, unde a apărat buturile lui Auxerre (17 meciuri, în prima jumătate din 2023), Ionuț Radu are ocazia de a evolua, din nou, în Ligue 1. ...