De la Băile Tușnad, Viktor Orbán a avertizat UE că se îndreaptă spre „autodistrugere“, iar China, India, Pakistan și Indonezia vor fi „centrul dominant“ al lumii

ANUL NOU CARE N-A FOST/ THE NEW YEAR THAT NEVER CAME, primul lungmetraj de ficțiune scris și regizat de Bogdan Mureșanu, a fost selecționat în cadrul secțiunii competitive Orizzonti la Festivalul Internațional de Film de la Veneția (ediția 81), care va avea loc în perioada 28 august - 7 septembrie.