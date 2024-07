RAR: Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) are un nou format

06:40

Atunci când scriam la „The Little Book of Bull Moves in Bear Markets: How to Keep Your Portfolio Up When the Market Is Down” la sfârșitul anului 2007 și începutul lui 2008, previziunile sumbre din prima carte „Cash proof: How to Profit from the Coming Economic Collapse” tocmai începuseră să devină realitate. Bula imobiliară fusese înțepată așa cum era prevăzut, dar, în loc să explodeze, pierdea aer încet. Recesiunea era, cu siguranță, pe drum, deși nu se recunoștea acest lucru.