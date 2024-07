STOP abuzurilor pe căile ferate române! FACIAS cere retragerea imediată a proiectului de ordonanță abuziv și discriminatoriu propus de Ministerul Transporturilor

15:40

Cea mai recentă ediție a revistei Longevity a ieșit din tipar în zi de vară. A fost zămislită cu soare, cu lumină aurie și cu bogăție de culori, ca să dăruiască frumusețe și tinerețe oricărei vârste. Este o ediție al cărei editorial ne îndeamnă să profităm de vară, pentru că... un an fără vară, e ca o viață fără iubire! Având vara și atributele ei ca laitmotiv, acest număr Longevity continuă să dezvolte în mod captivant subiecte de ultimă oră extrase din vastul tablou al Longevității, domeniul interdisciplinar care capătă, de la an la an, dimensiuni gigantești.