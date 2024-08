DINAMO -GLORIA BUZĂU » Autocarul "câinilor" a ajuns la stadionul Arcul de Triumf

17:30

CFR Cluj e în turul al treilea al preliminariilor Conference League, după 5-0 cu Neman Grodno (0-0 în tur), într-un meci jucat în Ungaria. Căpitanul Mario Camora a tras concluziile la finalul jocului și calificării în faza următoare a competiției.„Cea mai importantă este victoria, după 0-0 acasă. Existau semne de întrebare despre echipa noastră, dar am făcut un meci perfect. Nu am primit gol, la prima fază am dat gol”, a spus Camora. ...