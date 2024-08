Mariah Carey anunţă un nou turneu de Crăciun pentru 2024

Mariah Carey, care a devenit inseparabilă de sezonul festiv datorită hitului său "All I Want For Christmas is You", a anunţat vineri, un nou turneu de Crăciun.

