Fructele zeilor: De la legende la bucate zemoase. Sezonul smochinelor, în plină glorie

Cel mai ieftin şi mai sănătos desert al sezonului e, de fapt, o bombă cu ceas. Am mers cu pepenele în laborator şi am descoperit că e plin de pesticide. Unele chiar interzise în Uniunea Europeană. Pesticide care, odată ajunse în organismului omului, acolo rămân. Iar pe termen lung, fac ravagii. Pentru copiii mici, acest pepene ar trebui să fie interzis. Doar că, e imposibil să îţi dai seama, în piaţă, care pepene are pesticide şi care nu. Urmează un nou episod din seria "Ce ne puneţi în mâncare".