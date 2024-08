Chinurile care ne așteaptă din 2025, după alegeri. Statul promite că nu crește taxele, economiștii nu cred. „Oamenii vor sărăci tot mai mult”

04:15

Santorini atrăgea în medie an de an aproape 3,4 milioane de turiști, în condițiile în care insula are o populație de numai 20.000 de rezidenți permanenți. Lucrurile s-au schimbat și nu în bine, în ultimul an, iar experții avertizează că situația se va înrăutăți tot mai mult.