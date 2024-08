Ce a povestit ispita Mădălina Maricuț despre trecutul său amoros la castingul Insula Iubirii. A făcut mărturisiri picante

16:50

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță începerea lucrărilor pentru One Technology District, un proiect care va găzdui cel mai mare centru de cercetare și dezvoltare pentru cipuri semiconductoare din sud-estul Europei, operat de gigantul german Infineon Technologies, companie listată la Bursa din Frankfurt și lider mondial în domeniul semiconductorilor. One United Properties a obținut autorizația de construire și poate începe lucrările de construcție pentru clădirea de birouri la cheie, ce integrează tehnologii de ultimă generație în materie de eficiență energetică.