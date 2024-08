Florin Tănase schimbă numărul » Ce va avea pe spate la FCSB

20:30

Petrolul Ploiești a oficializat transferul fundașului norvegian Hasan Jahic (23 de ani) de la Pribram, echipă care a retrogradat în liga a treia din Cehia.Hasan Jahic a semnat un contract valabil pe un an cu „Lupii galbeni”, dar are opțiune de prelungire pentru încă un an. Conform comunicatului clubului, fundașul norvegian s-a antrenat deja cu prima echipă. ...