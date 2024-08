Incredibil: a concurat cu ruptură de menisc suferită în urmă cu o săptămână! » Andreea Ana, învinsă în recalificările categoriei 53 kg

08:50

Alice Finot, 33 de ani, a încheiat pe locul 4 finala probei de 3.000 de metri obstacole de la Jocurile Olimpice, stabilind un record european, apoi s-a îndreptat către tribune pentru a-și cere iubitul în căsătorie.La Paris, „love is in the air”. Inclusiv în aerul de pe Stade de France, arena care a găzduit probele de atletism.Un nou episod deosebit a fost consumat după finala probei de 3.000 de metri obstacole, câștigată de Winfred Yavi din Bahrain, cu un timp de 8:52. ...