Pepe și-a anunțat retragerea din fotbal

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că plănuiește să îi mărească salariul lui Darius Olaru (26 de ani), căpitanul echipei roș-albastre.În acest moment, Olaru are un salariu de 20.000 de euro și e al treilea jucător din lot la acest capitol, după Vlad Chiricheș și Florin Tănase. Fundașul central are 400.000 pe an, atacantul tocmai a semnat pe 350.000, în timp ce Olaru are o remunerație anuală de 240.000 de euro. ...