Cum trăiesc Untold tinerii veniți din toate colțurile lumii și câți bani lasă la Cluj. „Păcat că e un oraș subevaluat la noi” VIDEO

Untold, cel mai mare festival de muzică din România și al treilea cel mai bine cotat la niel mondial, aduce an de an la Cluj zeci de mii de tineri din toate colțurile lumii. „Adevărul” a discutat cu unii dintre ei pentru a afla ce-i atrage an de an ca un magnet.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)