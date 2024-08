Incursiunea ucraineană în Rusia, o palmă pe obrazul lui Putin. Motivele din spatele operațiunii-surpriză

06:50

Cea de-a șasea ediție Vadoo Fest va avea loc între 15 și 18 august la Vadu Oii, în comuna Gura Teghii din Buzău. Tema din acest an a festivalului este „The Earth is my property X I belong to the Earth”, subliniind importanța legăturii noastre cu mediul înconjurător și responsabilitatea față de planetă.