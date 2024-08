Mihai Bordeianu, autorul celui mai frumos gol din Poli Iași - Dinamo: „Ne-am bătut singuri, am făcut greșeli mari, goluri cadou”

12:00

La un an după ce își anunțase oficial retragerea din fotbalul profesionist, Claudiu Keșeru (37 de ani) s-a întors pe teren și-a debutat ieri pentru Cherno More Varna. A și marcat în minutul 75 al meciului cu Botev Vratsa, dar reușita sa a fost anulată după consultarea arbitrajului videoDupă experiența de la UTA Arad, Claudiu Keșeru anunțase ca s-a retras definitiv din fotbalul profesionist și că se dedică afacerilor personale pe care le are la Oradea. ...