Jazz in the Garden. Oddgeir Berg Trio

Sâmbătă, 17 august, de la orele 19:00, are loc la Muzeul Hărților un nou concert al stagiunii Jazz in the Garden, susținut de Oddgeir Berg Trio, de data aceasta cu parfum scandinav.

