Americanii sunt disperați! Ce a făcut CNN pentru ca Jordan Chiles să îi ia medalia Anei Maria Bărbosu » Acuză un conflict de interese

10:10

Petrocub Hîncești, campioana Republicii Moldova, a scris istorie aseară în Europa League. S-a calificat în play-off după remiza albă înregistrată pe terenul celor de la The New Saints (Țara Galilor). Așadar, Petrocub are un loc asigurat în grupele Conference League și poate spera inclusiv la grupele Europa League.Petrocub a câștigat meciul tur de la Chișinău, scor 1-0, iar acum a obținut pentru prima dată în istorie calificarea în grupele unei competiții europene. ...