Încă o amânare din partea FRF: „Se aprobă pentru o dată ulterioară a jocului”

12:30

Simona Halep (32 de ani, 1126 WTA) ratează ultimul Grand Slam al anului. Organizatorii au anunțat lista cu wildcarduri, iar sportiva din România nu se află printre participante. US Open are loc în perioada 26 august - 8 septembrie. Halep nu participă nici la US Open. Românca nu a beneficiat de wildcard nici la Roland Garros și Wimbledon. ...