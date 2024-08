Pep îl „blindează” pe Rodri de frica Realului. Salariu XXL

10:30

Lăsat în afara lotului pentru deplasarea de la Valencia (2-1), Ilkay Gundogan, 33 de ani, a cerut conducerii clubului să fie lăsat să plece. Internaționalul german mai are un an de contract cu Barcelona.Neconvocarea în lotul pentru deplasarea de la Valencia, câștigată de Barcelona cu 2-1, sâmbătă seară, l-a afectat pe Ilkay Gundogan. Iar potrivit cotidianului Sport, internaționalul german a cerut să fie lăsat să plece, deși mai are un an din contractul cu catalanii. ...