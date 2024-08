Un român a economisit, în medie, 3.711 lei în prima jumătate a anului

13:10

Județele Timiș și Arad sunt sub cod roșu de caniculă, temperaturile putând depăși 38 de grade. Sudul Banatului, nordul și centrul Crișanei, o mare parte a Transilvaniei, nord- estul Moldovei, sudul și centrul Munteniei sunt sub cod portocaliu, iar restul țării sub cod galben de căldură.