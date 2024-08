Reacția liderului galeriei rapidiste, după ce giuleștenii nu au câștigat în primele 6 etape din Superliga „Primează business-ul”

17:20

FCSB are un start dezamăgitor de sezon, în care a obținut doar 5 puncte în primele 5 partide din Superligă. Pe lângă lipsa de rezultate, echipa roș-albastră are o altă problemă: încasează ușor goluri de la distanță. În acest debut de sezon, FCSB a primit 7 goluri din acțiune, plus unul din penalty, de la Dan Nistor, în egalul cu U Cluj (1-1). Din acesta, 5 au fost din afara careului! O cifră incredibilă, având în vedere ce s-a întâmplat în sezonul trecut. ...