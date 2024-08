Marius Șumudică a comentat gestul fanilor de a-l ironiza prin niște bannere la meciul cu Dinamo: „Nu am să jignesc niciodată suporterul rapidist”

00:10

Marius Șumudică, 53 de ani, împreună cu staff-ul său, va face o evaluare totală a lotului și Rapid se va transforma în următoarele săptămâni.Șumi is back in business! Marius Șumudică, 53 de ani, s-a întors la marea lui iubire, la Rapid, și, totodată, în fotbalul românesc. Nu are prea mult timp la dispoziție până la primul joc oficial, vineri seară, în Copou, cu Poli Iași. ...