Ion Țiriac, îndemnat să premieze și sportivii din Republica Moldova: „Nu suntem o țară?!”

09:10

Enzo Maresca, 44 de ani, antrenorul lui Chelsea, susține că are sub comanda lui directă doar 21 de jucători, deși lotul albaștrilor numără peste 40 de nume.Ca urmare a activității din ultimele ferestre de transferuri, Chelsea are acum un lot extrem de numeros. Site-ul oficial prezintă 33 de jucători, dar sunt chiar mai mulți sub contract, jucători aduși în teorie pentru prima echipă.„Aglomerația” din vestiar a produs câteva reacții dure în Insulă. ...