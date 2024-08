iUmor aduce comedia la Splash! Vedete la Apă. George Tănase: ,,După săritura asta, am scăpat și de riduri!”

06:40

Are o istorie de 30 de ani, un motor şi o transmisie cu tehnologii care în cinci decenii au fost prea puţin schimbate. Este povestea noului Subaru Outback, care a fost construit după străvechea butadă niponă: dacă ceva funcţionează bine, nu schimba. Îmbunătăţeşte. Asta a făcut şi singurul mare producător auto independent din industrie, Subaru. Outback şi-a păstrat sub capotă motorul de mai multe ori premiat de-a lungul anilor şi l-a secondat cu tehnologie inteligentă de ultimă generaţie. Japonezii au plusat mult la capitolul siguranţă. Atât de mult, încât şoferul ar putea să se simtă sâcâit. Dar Subaru a făcut asta pentru că are un ţel: ca până în 2030 să nu mai existe niciun pasager care să moară pe vreo şosea din lume într-un Subaru.