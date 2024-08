Apple intenţionează să lanseze noi versiuni de iPhone, AirPods şi Apple Watch în data de 10 septembrie

Grupul informatic american Apple Inc. are de gând să organizeze cel mai important eveniment de lansare de produs din acest an în data de 10 septembrie, când compania va dezvălui cele mai recente versiuni de telefoane, ceasuri şi căşti, informează Bloomberg citând surse din apropierea acestui dosar.

