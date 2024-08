N-a scăpat nimeni! Gigi Becali și-a „mitraliat” toți jucătorii după Hermannstadt - FCSB: „N-avem valoare! O să merg pe la ei să urlu”

16:00

Din când în când, prietenii, amicii sau mai nou cunoscuții mă întreabă cu cine țin la fotbal. Nu mă crede nimeni când spun că am trecut de faza asta și că nu mai am nicio favorită.Cei mai mulți mă percep ca stelist, cum eram cu 20-25 de ani în urmă. E periculos să recunoști asta, dar adevărul e mereu mai bun.Da, am ținut cu Steaua, cu Steaua aia care juca un fotbal peste vremea ei în anii '80. ...