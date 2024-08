Expoziție dedicată ritualului servirii mesei în prima jumătate a secolului XX

09:00

În an electoral, creșterile salariilor și pensiilor par doar simple măsuri populiste, dar situația e mult mai gravă, pentru că românii vor simți efectele negative ale acestor creșteri imediat după alegerile din toamnă. Orice economist știe că majorarea salariilor atrage imediat creșterea tuturor prețurilor și a inflației, dar se adaugă o iminentă nouă majorare a tarifelor la energie electrică, gaze și apă-canal, adică a facturilor care vor exploda la iarnă, după calculele mai multor experți. Guvernul are, însă, doar de câștigat. În afară de capital electoral, executivul are doar de încasat bani, din aceste creșteri ale veniturilor cetățenilor, care astfel vor fi mai săraci.