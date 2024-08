Operațiune militară israeliană sângeroasă în Cisiordania

00:20

Plafonul de 2.000 de lei peste care se impozitează pensiile și nu se mai acordă ajutoare de la stat ar putea fi ridicat la 3.000 de lei, pentru a nu-i lăsa pe cei cu pensii mici mai săraci decât înainte de recalcularea pe noua lege. Ministrul Muncii și premierul Marcel Ciolacu au declarat că se va face modificarea la legea abia intrată în vigoare, pentru a nu scădea veniturile celor care oricum sunt săraci și care în loc să beneficieze de bani în plus, s-au trezit cu pensia majorată, dar facilitățile eliminate, pentru că au trecut de pragul de 2.000 de lei. Este tot o păcăleală, pentru că acei pensionari care aveau cu puțin sub prag și care acum au primit sume foarte mici ca majorare, dar au depășit pragul de 2.000 de lei, vor rămâne mai ales fără sprijinul din partea Guvernului, care însemna peste 3.000 de lei pe an.